13 AVRIL À TOULOUSE





Les nombreuses mesures annoncées par le gouvernement n'ont pas éteint la motivation de Maxime Nicolle. Alors qu'il promettait un "très gros acte" samedi dès la fin de la manifestation sur les Champs-Élysées, cette figure influente du mouvement est revenu dessus ce lundi.





Selon lui, cet événement national aura donc lieu à Toulouse, le 13 avril. Un "acte 22" qui aura lieu, selon lui, qu'il soit présent ou non. "Même si vous me foutez en prison, l’idée des Gilets jaunes ce n’est pas Maxime Nicolle, et pas Éric Drouet non plus", a-t-il ainsi lancé au gouvernement, face caméra, dans un "live" enregistré sur Facebook.





"La seule chose que vous allez faire, c’est plus vous allez aller dans la répression, plus en retour vous aurez une défense qui sera appropriée à l’attaque que vous allez faire. Elle est déplorable, cette défense ne devrait pas avoir lieu."





Bastion de la contestation, la place du Capitole, à Toulouse fait partie des lieux où le gouvernement a indiqué hier que les manifestations seront interdites "dès lors que des éléments ultras seront présents".