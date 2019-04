EN DIRECT - Gilets jaunes : Eric Drouet verbalisé pour sa présence dans le périmètre interdit des Champs-Elysées

ERIC DROUET VERBALISÉ ET 21 PERSONNES INTERPELLÉES À PARIS





Selon la préfecture de police de police de Paris, 21 personnes ont été interpellées ce matin, et six verbalisations ont eu lieues dans des secteurs interdits. Eric Drouet a notamment été verbalisé pour "notoriété et présence sur les Champs-Elysées, zone interdite".

Les forces de l'ordre ont procédé à 6075 contrôles préventifs.