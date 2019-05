EN DIRECT - Gilets jaunes : Jérôme Rodrigues appelle "à faire un vote anti-Macron, quitte à ce qu'il finisse deuxième"

HEURTS A NANTES





Des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre à Nantes vers 15h. Quelque 3000 personnes, dont Maxime Nicolle dit "Fly Rider", avaient commencé à défiler dans le calme. Puis selon le récit de l'AFP sur place, une équipe de la Brigade anti-criminalité (BAC) a traversé une rue et a été victime de jets de projectiles par des manifestants, conduisant à une intervention des forces de l'ordre et des tirs de LBD. Un manifestant a été évacué par des "street medics".