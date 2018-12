TOULOUSE





À Toulouse, la situation n'est pas encore revenue au calme. Sur la place du Capitole, quelques Gilets jaunes sont dispersés par des jets de gaz lacrymogènes selon un journaliste France Bleu Occitanie sur place. Les autorités font état de dix blessés légers : trois du côté des forces de l'ordre et sept du côté des manifestants.





Une journée ponctuée par des altercations entre manifestants et forces de l'ordre, qui ont procédé à 30 interpellations. Dans la journée, les autorités ont recensé 4.500 manifestants. Certains d'entre eux ont construit, et mis feu, à des barricades dans l'après-midi. Et le marché de Noël a fermé ses portes.