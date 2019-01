WARGON





Le grand débat national ne sera pas sous le "contrôle" du gouvernement malgré la nomination de deux ministres pour l'animer, a assuré la secrétaire d'Etat Emmanuelle Wargon sur RTL, y voyant l'"opportunité de renouer les fils du dialogue".





"(Je suis) confiante, et aussi consciente de l'importance de l'enjeu parce qu'on a vécu une crise importante et maintenant on a l'opportunité de renouer les fils du dialogue, on a l'opportunité de faire que ce débat réussisse et j'y crois", a déclaré la secrétaire d'Etat à la Transition écologique, chargée avec le ministre des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu d'animer ce débat voulu par le président de la République pour sortir de la crise des "gilets jaunes".





Malgré ces nominations, "le débat n'est pas placé sous contrôle de deux membres du gouvernement", a-t-elle insisté.