EN DIRECT - Droit de retrait à la SNCF : TER, Ouigo, Intercités... trafic toujours très perturbé ce dimanche, consultez les prévisions

LE POINT SUR LE TRAFIC SNCF

La SNCF prévoit à nouveau un trafic très perturbé ce dimanche.

- TGV : le service est "perturbé", avec, comme samedi, 9 trains sur 10 sur les axes Atlantique et Sud-Est, mais un service normal à l'Est et au Nord. Toutes les infos trafic SNCF à retrouver ici.

- OUIGO : la circulation des trains "reprend progressivement" avec 1 train sur 3. Les usagers reçoivent en principe un email précisant le cas du train qu'ils ont réservé.

- INTERCITES : service "très perturbé", aucun train ne circulant la nuit, et avec seulement 4 circulations sur l'axe Paris-Limoges-Toulouse et 2 circulations sur l'axe Paris-Clermont-Ferrand.

- TER : service "très perturbé", avec 1 train sur 2 en moyenne. Le trafic est cependant normal ou quasi normal dans les régions Sud, Normandie et Hauts-de-France.

- TRANSILIEN : la circulation sera encore perturbée dimanche sur les lignes B (entre Paris et Roissy-CDG), C, H, R et D. Sur le RER D, un seul aller-retour toutes les 90 minutes entre Paris et Melun et entre Paris et Corbeil, un aller-retour par heure entre Paris et Orry-la-Ville. Sur le RER C, le trafic s'annonce "perturbé sur l'ensemble de la ligne". Tout le trafic Transilien à retrouver ici.