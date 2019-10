EN DIRECT - Droit de retrait des cheminots : la direction de la SNCF juge le mouvement inutile et appelle à la reprise du service

DIRECTION SNCF

Dans un communiqué extrêmement sévère en direction des syndicats, la direction de la SNCF a appelé "à la reprise d'un service normal", soulignant "vigoureusement que cette grève, sans préavis, est totalement irrégulière". Au sens de la haute hiérarchie de l'entreprise publique, le mouvement "provoque une gêne insupportable" pour les usagers.





Répondant aux syndicats qui légitiment le droit de retrait, elle estime au contraire que "les motifs indiqués ne justifient d'aucune manière un arrêt sans préavis et irrégulier du travail", assurant qu'il "n'y a aucun danger grave et imminent dans la circulation des trains", et se disant "prête à examiner en détail toutes les inquiétudes qui lui sont adressées par les organisations syndicales".