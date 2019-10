EN DIRECT - Droit de retrait des cheminots : le trafic encore très perturbé, tous les trains Ouigo annulés samedi

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE TRAFIC





- De nombreux conducteurs et contrôleurs SNCF ont exercé leur "droit de retrait" vendredi matin à la suite d’un accident survenu mercredi en Champagne-Ardennes.





- D’après le groupe ferroviaire, 55 % des TER circulent, avec des disparités en fonction des régions. Les plus touchées sont l’Auvergne, la Champagne Ardenne, la Normandie, la Nouvelle Aquitaine, l’Occitanie et la région PACA. Les moins impactées sont la Bourgogne-Franche Comté, l’Alsace et les Hauts-de-France.





- 50 % des trains Intercités circulent.





- En Ile-de-France, 67 % des trains sont assurés, avec là-encore de fortes disparités. Le trafic est très réduit sur les RER B et D ainsi que sur les lignes J, K, L et R. La circulation est donc encore perturbée, même si la situation est, selon la SNCF, "nettement mieux" que ce vendredi matin.





- La circulation des TGV est normale sur les axes nord et est, avec aucune suppression de train à constater. 22 TGV ont été supprimés sur l’axe sud-est depuis ce matin, ce qui représente 8 % du trafic. 20 TGV ont été supprimés sur l’axe atlantique depuis ce matin, soit 7 % du trafic.





- La direction de la SNCF dénonce une "grève sans préavis irrégulière” et appelle à la reprise du service.