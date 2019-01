SARTROUVILLE





Sur le logement et son impact dans les pouvoirs d'achat ainsi que les retraites : "C'est vrai partout : ce poste de dépense a le plus augmenté au cours des dernières années, c’est le loyer. On construit autant d'appartements chaque année qu'il y a quinze ou vingt ans alors qu'on est 10-12 millions de plus alors que la façon de vivre s'est transformée. La conséquence de ça, c 'est que le prix des loyers augmentent. On a testé le contrôle des loyers. On pense que la solution c'est faciliter la construction, que son coût soit plus faible, que cela soit plus rapide et faire en sorte que cela bouge comme ça (...) On est certain qu'il y a une question de pouvoir d'achat centrale. Comme les impôts (...) Sur 1000 euros de dépense publiques, le coût de l'état, c'est même pas un euro. Où on doit baisser, ça créé un débat. L'essentiel, ce sont les pensions. Je ne dis pas qu'il faut les baisser, surtout pas".





"En revanche, on peut se demander est-ce que par exemple, on ne pourrait pas financer les dépenses sociales en travaillant plus longtemps ? C'est une question que je pose. Est-ce que, compte tenu de la réalité le ratio entre les gens qui travaillent et ceux qui sont sorti de ce système, on dit qu'il faut se serrer la ceinture ou on continue à augmenter les pensions en travaillant plus longtemps. Le contrat social c'est où on met l'équilibre entre ceux qui cotisent et ceux qui ont cotisé. Cette transition est importante". "Comment on transforme le système des retraites en prenant en compte le monde qui change, avec les aidants que l'on doit prendre en compte, ceux qui changent de carrière ? Il faut un peu le transformer pour garantir la solidité de ce système".