C'est un moment inédit sous la Ve République et une phase décisive du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pendant deux mois, entre le 15 janvier et le 15 mars, les Français sont invités à participer au "grand débat national". "La France n'est pas un pays comme les autres", a expliqué le chef de l'Etat en guise d'introduction dans sa lettre aux Français.





Quatre thèmes principaux sont censés orienter ce débat : les impôts, l'organisation de l'Etat, l'écologie et la démocratie.





Après avoir présenté le mode d'emploi de ce débat lundi 14 janvier, Emmanuel Macron se rendra mardi dans la petite ville de Grand-Bourtheroulde (Eure) pour le début d'une grande tournée des maires censée promouvoir ce moment de "débat national" car le chef de l'Etat entend s'appuyer sur les maires pour l'organisation, localement, de ces débats. "Nous ne serons pas d’accord sur tout, c’est normal, c’est la démocratie, a prévenu le chef de l'Etat. Mais au moins montrerons-nous que nous sommes un peuple qui n’a pas peur de parler."





Comment les Français, les élus, les partis politiques, les associations et les corps intermédiaires vont-ils prendre part à ce grand débat ? Quels seront les résultats de celui-ci et comment influera-t-il ou non sur le mouvement des Gilets jaunes ?

