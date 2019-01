MACRON





Après plus de 6 heures d'échanges, Emmanuel Macron a tenu à remercier les maires. "La République c'est nous, alors merci à vous" a-t-il conclu.





Il a également expliquer pourquoi il croyait en ce Grand débat : il faut "inventer une nouvelle forme démocratique" et s'il ne croit "pas au référendum permanent", il souhaite de "la délibération constante."





On ne va pas trouver des solutions à tout", a-t-il reconnu mais "on peut lever des incompréhensions" et mener des "réformes beaucoup plus ambitieuses si on arrive à fonctionner différemment".