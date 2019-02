LES MAIRES D'OUTRE-MER À L'ELYSÉE





Jean-Paul Virapoullé a ouvert son laïus en demandant "De quoi souffre le pays ?". Le maire de Saint-André à la Réunion s'est adressé à Emmanuel Macron : "J’ai suivi vos débats dans diverses régions de France. La plupart des maires vous on dit 'On croule sous un mille-feuille législatif qui aboutit à un labyrinthe dans lequel les services de l’Etat se perdent, qui coûte un argent fou et qui bloque nos projets.'" a résumé Jean-Paul Virapoullé. "Vous êtes jeune et vous avez la vie devant vous, alors aidez nous à simplifier ce mille feuille législatif !é a-t-il ensuite plaisanté.





Avant de passer à des problèmes plus précis sur les difficultés de gestion dans une communauté d'agglomération, M. Virapoullé s'est exprimé : "Demandez-nous quelles sont les simplifications qui vont donner une respiration économique et sociale à notre département, et qui vont nous permettre d’avancer en étant réactifs, innovants et productifs, qui sont les trois conditions de la modernité."