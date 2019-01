"IL EST DE MA RESPONSABILITÉ"





Mounir Mahjoubi a expliqué sur LCI pourquoi il était important pour lui de "se faire reparler tous les Français ensemble", notamment en discutant avec les Gilets jaunes sur les groupes Facebook. Le secrétaire d'État chargé du Numérique a raconté comment, lorsqu'il a découvert les directs de certains internautes, avoisinant parfois les 400.000 vues, il s'est dit qu'il était de "sa responsabilité" de s'y intéresser.





"Puisque je passe beaucoup de temps sur internet, il fallait que je sois capable de comprendre ce qu'il s'y passe et de parler avec ceux qui y sont les protagonistes." Et d'ajouter que, lors de ces dialogues "assez tenus et poussés", il lui arrivait de s'écharper avec certains. "On s’engueule parfois, on se dit des vérités, et je dis que c'est intolérable d’aller vers le complotisme."