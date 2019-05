EN DIRECT - Gilet jaune interpellé pour un doigt d'honneur au passage du cortège présidentiel, la procédure classée sans suite

CONTESTATION - L'"acte 26" des Gilets jaunes a rassemblé 18.200 personnes selon le ministère de l'Intérieur samedi 11 mai. C'est la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement mais ses militants les plus convaincus n'abandonnent pas pour autant : des Gilets jaunes ont ainsi envahi brièvement la cérémonie des Molières. Et 3 listes tentent d'incarner les Gilets jaunes aux élections européennes. Suivez les dernières informations en direct.