EN DIRECT - Gilets jaunes : "les casseurs seront au rendez-vous demain" pour la 23e journée de mobilisation, affirme Castaner

CASTANER





"Cette émotion (qui nous a gagné cette semaine) ne doit pas nous détourner des menaces qui continuent à planer", a déclaré ce vendredi Christophe Castaner lors d'une conférence de presse à la veille de "l'acte 23" de la mobilisation des Gilets jaunes.





"Demain se tiendront de nouvelles manifestations dans le cadre du mouvement dit des Gilets jaunes", a-t-il poursuivi, avant d'ajouter : "nous souhaiterions comme chaque samedi et peut-être encore plus cette semaine que ces manifestations soient déclarées et pacifiques."