ENQUÊTE





Qui sont vraiment les Gilets jaunes ? Cinq chercheurs de Sciences Po Grenoble ont tenté d'y répondre en menant l'enquête par le biais d'un questionnaire en ligne diffusé sur 300 groupes Facebook.





>> 67 % ont une activité professionnelle.





Des personnes précaires

>> Plus de 68 % vivent dans un ménage dont le revenu disponible net est inférieur à 2 480 euros – soit le revenu médian en France. Et 17 % vivent dans un ménage avec moins de 1 136 euros – tranche dans laquelle on trouve les 10 % des Français les plus pauvres.





Des personnes éloignées de la politique

>> 60 % des interrogés ne se situent pas sur l’échelle gauche-droite ! Précisément, 8 % se déclarent "ni à gauche ni à droite", et 52 % indiquent qu’ils "ne se retrouvent pas dans ces catégories". C’est nettement plus que dans les enquêtes sur la population générale.

La part de primo-manifestants représente d'ailleurs 55 % de l’échantillon.