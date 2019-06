EN DIRECT - Gilets jaunes : 10.300 manifestants en France, des heurts à Montpellier

ERIC DROUET : "C'EST LE CARNAVAL"





Eric Drouet, qui s'est rendu dans la manifestation parisienne déclarée "par dépit" est très critique vis-à-vis de cet "29e acte". "C’est vraiment un carnaval, je vous jure, c’est n’importe quoi", dit-il dans un "live" estimant que la situation s'empire. "On joue du tam-tam, on est en train de marcher et de chanter. Il ne manque plus que les merguez."





Selon lui, il faut "déranger" afin d'obtenir gain de cause. Dans une publication sur son groupe "La France en colère!!!" il écrit que "le rapport de force passe par les champs !". Un retour sur la plus belle avenue du monde, interdite aux manifestations depuis le 16 mars, qu'il a déjà évoqué en partageant une vidéo. Dans celle-ci, l'auteur donne rendez-vous "à la maison" le 8 juin.