EN DIRECT - Incident à la Pitié-Salpêtrière : Christophe Castaner "a toute ma confiance", assure Edouard Philippe

JADOT VEUT UNE COMMISSION D'ENQUÊTE PARLEMENTAIRE





Yannick Jadot a demandé une "commission d'enquête parlementaire" sur les incidents à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. "On a malheureusement la démonstration une fois de plus, une fois de trop, que le ministre de l'Intérieur et ce gouvernement soufflent en permanence sur les braises de la violence et attisent les tensions dans notre pays" a indiqué la tête de liste EELV aux élections européennes.

"Il est temps que ce ministre rende des comptes. Ca fait trop de fake news lancées par ce gouvernement", a ajouté M. Jadot qui tenait dans la soirée un meeting devant quelque 200 personnes. Christophe Castaner s'est "mis à la faute. Cela fait plusieurs fois qu'il s'est mis à la faute", a ajouté le candidat. "Je pense qu'il serait légitime qu'il y ait au moins une commission d'enquête parlementaire pour savoir si c'est lui qui se met à la faute ou si c'est une politique beaucoup plus large, beaucoup plus délibérée, beaucoup plus systémique dont il n'est simplement aujourd'hui que le porte-flingue".