EN DIRECT - Gilets jaunes : 200 personnes réunies dans le calme à Paris

PARIS





Les participants étaient réunis dans le calme sur une place à proximité des Halles, dans le coeur de la capitale. "Macron détruit la France et vos droits, ne nous critiquez pas ! On est là pour vous", pouvait-on lire sur une pancarte, ou entendre les chants habituels des Gilets jaunes: "On est là, on est là, même si Macron le veut pas, nous on est là".