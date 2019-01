RASSEMBLEMENT SUR LES CHAMPS AVEC ERIC DROUET





Eric Drouet et plusieurs Gilets jaunes se sont rassemblés sur les Champs-Elysées ce mercredi soir. Le but, tel qu'expliqué par Eric Drouet dans un Facebook live diffusé cet après-midi, était de se rencontrer et de discuter pacifiquement entre Gilets jaunes, et de déposer des bougies en hommage aux manifestants blessés ou décédés depuis le début du mouvement. Des bougies ont donc été déposées par les Gilets jaunes (qui ne portaient pas leurs gilets) place de la Concorde. Mais alors que le groupe souhaitait se rendre sur l'avenue des Champs-Elysées, les policiers les en ont empêchés, les contenant près de la place de la Concorde.