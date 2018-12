En cette période de Noël, les "gilets jaunes" comptent de nouveau mobiliser leurs troupes dans toute la France mais la fronde a nettement marqué le pas. Car depuis le pic du 17 novembre et les 282.000 manifestants recensés, la mobilisation est en baisse. Ils étaient 166.000 "gilets jaunes" à manifester le 24 novembre, 136.000 les 1er et 8 décembre et 66.000 le 15 décembre. Et le ministère de l'Intérieur a décompté 3.680 "gilets jaunes" jeudi 20 décembre, soit l'étiage le plus bas depuis le début de ce mouvement né en réaction à une hausse prévue des taxes sur les carburants - que le gouvernement a depuis annulée.

Le 21 décembre, le Parlement a donné son feu vert à des mesures d'urgence économiques et sociales: défiscalisation des heures supplémentaires, exonération élargie de hausse de CSG pour des retraités et possibilité pour les entreprises de verser une "prime exceptionnelle" de 1.000 euros, exonérée de toutes cotisations sociales et d'impôt sur le revenu, pour leurs salariés rémunérés jusqu'à 3.600 euros.