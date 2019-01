LYON





Le cortège des Gilets jaunes a été empêché d'accéder au centre-ville commerçant de Lyon, très fréquenté pendant les soldes, par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes, selon un journaliste de l'AFP.





Les Gilets jaunes étaient plus plus d'un millier selon des journalistes sur place, à défiler dans le calme, repoussés par la police, à coups de grenades lacrymogènes et assourdissantes.