EN DIRECT - Gilets jaunes : 31 personnes interpellées à Paris

"RIEN N'A ÉTÉ RÉSOLU DEPUIS UN AN"





Selon Faouzi Lellouche, grande figure du mouvement des Gilets jaunes, "la mobilisation est restée très large hier". A ses yeux, "Les gens sont venus pour dire que rien n'a été résolu depuis un an. On nous condamne, on nous réprimande et on nous blesse".