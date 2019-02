RENNES





Autour de 2.000 personnes, selon la police, ont défilé samedi à Rennes où quelques affrontements ont rapidement éclaté entre manifestants et forces de l'ordre qui ont riposté par des tirs de lacrymogènes. Vitrines de banques et d'enseignes immobilières brisées, tags, feux de poubelle: de nombreuses dégradations ont été commises, selon la préfecture. Selon un bilan provisoire, "sept fonctionnaires de police ont été blessés - touchés par des jets de projectiles -, ainsi que quatre manifestants, tous blessés légers", a-t-on ajouté. La préfecture a fait état 26 interpellations, certaines effectuées "dans le cadre de contrôles et de fouilles préventives" avant la manifestation.