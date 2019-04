EN DIRECT - Gilets jaunes : les manifestants se rassemblent dans le quartier d'affaires de La Défense

BILAN





Selon le ministère de l’Intérieur, 6300 manifestants ont été recensés à 14h00 en France, dont 3100 à Paris. A titre de comparaison, la semaine dernière à 14h00, toujours selon l'Intérieur, 5600 personnes étaient mobilisées, dont 1800 à Paris.





Si les chiffres de cette semaine sont un peu plus élevé, cela ne signifie par pour autant qu'ils seront plus nombreux en fin de journée : les cortèges sont partis plus tôt que la semaine dernière, donc les décomptes ont commencé plus tôt.