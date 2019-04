EN DIRECT - Gilets jaunes : 70 interpellations à Paris, selon la préfecture de police

PARIS : LE POINT A 11 HEURES





Le trafic est très perturbé sur les lignes de métros et de RER. Pas moins de six lignes ont un trafic partiellement interrompu et six autres ne marquent pas l’arrêt à toutes les stations.

A Bercy, les premiers manifestants sont arrivés dans une ambiance calme et bon enfant. La place commence à se remplir.

En revanche, des tensions apparaissent à gare du Nord. Les forces de l’ordre auraient fait usage de gaz lacrymogènes.

Enfin, sur les Champs-Elysées, les blindés et les canons à eau se tiennent prêt. Les manifestations sont interdites sur cette avenue.