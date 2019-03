RETOUR AU CALME





L’ambiance est au calme sur les Champs-Élysées qui se vident peu à peu. Selon notre envoyée sur place, les Gilets jaunes qui repartent sont cependant déterminés à revenir, plus "nombreux" et plus "motivés" samedi prochain pour 'l'acte 18". Intitulé "l'ultimatum", il bat déjà des records de participation sur l'événement Facebook et est au cœur des discussions sur les groupes.