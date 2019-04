EN DIRECT - Ce que les Gilets jaunes attendent des annonces d'Emmanuel Macron

GLANZ





Le journaliste Gaspard Glanz a pris la parole lundi soir. "Je me rendrai dans les manifestations ce samedi et le 1er mai malgré l'interdiction qui m'est faite. Je suis journaliste, c'est mon travail et j'habite à Paris", a-t-il déclaré à la sortie du Tribunal de grande instance (TGI). "Je fais confiance à mes avocats pour me libérer le droit d'y aller librement samedi prochain et le 1er mai. Mais avec ou sans autorisation, j'y serai, quelles qu'en soit les conséquences."





Le fondateur de Taranis News a évoqué ses conditions de garde à vue. "Ça s'est passé assez mal", a-t-il ajouté. "J'ai des bleus partout. Quand je me suis fait arrêter, je me suis fait écrabouiller par terre. Je n'ai rien mangé depuis samedi. J'ai pu boire mais ce n'était pas facile."