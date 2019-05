EN DIRECT - Gilets jaunes : à Nantes, "un niveau de forces de l'ordre inédit", prévient le préfet

SOUTIEN





Juliette Binoche, Emmanuelle Béart, Édouard Louis, Annie Ernaux... 1400 personnalités de la culture défendent dans une lettre le mouvement des Gilets jaunes, qui "réclame des choses essentielles : une démocratie plus directe, une plus grande justice sociale et fiscale, des mesures radicales face à l'état d'urgence écologique".