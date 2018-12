GILETS JAUNES DANS LE MONDE





Le mouvement des Gilets jaunes initié depuis la France s'est étendu à travers le monde, au delà de nos frontières.





En Israël, quelques centaines de manifestants portant des gilets jaunes et imitant la contestation en France ont protesté vendredi à Tel-Aviv et Jérusalem contre l'augmentation du coût de la vie annoncée en 2019. Répondant à un appel sur les réseaux sociaux, ils étaient quelques centaines à Tel-Aviv et quelques dizaines à Jérusalem, brandissant des drapeaux israéliens et des pancartes dénonçant la cherté de la vie, et disant vouloir suivre l'exemple français.





Au Portugal, certains utilisateurs Facebook se sont inspirés de l'exemple français pour lancer un appel à la mobilisation pour le vendredi 21 décembre. Quelque 12.000 personnes seraient prêtes à "mettre le Portugal à l'arrêt".





En Belgique, ce vendredi, une journée de vaste mobilisation syndicale pour un meilleur pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites du gouvernement de centre-droit, a eu lieu. Selon l'agence de presse Belga, des centaines d'entreprises à travers le pays étaient touchées par des grèves, dont "plus de 260" dans les seuls secteurs de la métallurgie et du textile. A Bruxelles environ 1.000 personnes, selon la police, ont manifesté à l'appel d'une intersyndicale devant le siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB, patronat).