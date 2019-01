MAXIME NICOLLE





Dans un direct sur Facebook au cours de la nuit, Maxime Nicolle (alias Fly Rider), est revenu sur l'imbroglio entre les deux autres figures appréciées du mouvement, Éric Drouet et Priscillia Ludosky. Il a expliqué qu'il ne fallait pas se diviser à cause de désaccords sur la forme, car "la seule chose importante, c’est le fond du mouvement".





"Vous ne vous battez pas pour trois personnes qui passent à la télé. Vous vous battez pour remplir votre frigo, pour que vos gosses aient une éducation et que vos anciens ne crèvent pas dans des Ephad." Dans sa vidéo visionnée plus de 112.000 fois, il a également rappelé qu'il ne voulait pas être un leader : "Nous on permet juste de transférer plus vite un message, le reste on n’en a rien à cirer."