NICOLLE





Une vingtaine de "gilets jaunes" français et italiens, dont un des leaders du mouvement en France, Maxime Nicolle, se sont rassemblés vendredi à San Remo, pour "discuter" et militer pour "l'Europe des peuples".





"On a improvisé ce rassemblement pour rencontrer des +gilets jaunes+ italiens. Eux, ils ont le Mouvement 5 étoiles et ce qu'ils m'expliquent, c'est qu'il était censé être anticapitaliste, et ça ne se passe pas comme prévu", a déclaré par téléphone à l'AFP Maxime Nicolle, alias "Fly Rider", trois jours après la rencontre entre le vice-Premier ministre italien et chef du Mouvement 5 étoiles Luigi Di Maio et quelques "gilets jaunes" en France, à l'origine d'une crise politique et diplomatique entre les deux pays.





Evoquant cette rencontre, M. Nicolla a laissé entendre qu'il ne la cautionnait pas : "On n'a pas de leader, on est apolitique".