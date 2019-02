PLAINTE





Ingrid Levavaseur annonce ce vendredi qu'elle porte plainte. Figure historique du mouvement, l'aide-soignante avait fait l'objet d'agressions physiques et verbales en marge du rassemblement "Acte 14" des gilets jaunes à Paris le 17 février dernier. Choquée, elle avait dû être exfiltrée de la manifestation. Dans un message posté sur Facebook, Ingrid Levavasseur avait alors dénoncé "l'intolérance" de ceux qui l'ont conspuée la veille, "le non-dialogue", "l'insulte délirante" et promet de ne pas "rentrer dans le rang". "Je ne céderai pas à la tentation de me taire", promet-elle, malgré "les tentatives d'intimidation qui ordonnent aux femmes de se soumettre au diktat des hommes".