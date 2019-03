"ON DEMANDE À ÊTRE PLUS PRÉSENTS"





Selon Priscillia Ludosky, une revendication est très clairement "ignorée"par le président de la République. "Ce que les membres du gouvernement ne veulent pas montrer, c'est ce qu'on demande en matière de démocratie."





Et concernant l'organisation du Grand débat national voulu par Emmanuel Macron, qui montre le désir de redonner la parole aux Français, la figure historique des Gilets jaunes a lancé : "Il y a une différence entre le dire et le faire".





"On ne parle pas de dialoguer. On parle de mettre des outils en place pour que, en tant que citoyen, on ait des initiatives de démocratie participative qui s'inscrivent dans la vie en continu."