"SI ON CHARGE, IL VA Y AVOIR DE LA CASSE HUMAINE"





Interrogé sur les scènes de violences urbaines qui ont lieu dans la capitale, Loïc Lecouplier, secrétaire national d'Alliance police, explique que les forces de l'ordre font face à un dilemme. "Si on charge, il va y avoir de la casse humaine. Des gens se feraient piétiner et on se retournerait vers la police."