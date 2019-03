PROPOSITION





Interviewé par LCI, Ingrid Levavasseur, Gilet jaune et aide-soignante, pense qu'il est nécessaire de changer de stratégie pour peser sur les débats.





"Il y a ce ras-le-bol mais si on fait en sorte de s'unir une fois toutes les trois semaines et faire quelque chose de bien fort ensemble, ça a quand même plus de poids que de manifester une fois tous les samedis", affirme-t-elle à notre micro.





La stratégie actuelle fait qu'il y a "des pertes successives" parce que "les gens sont fatigués", selon elle. "Tout le monde en a ras le bol".