EN DIRECT - Gilets jaunes, "acte 27" : à Paris, les manifestants prennent la direction du Sacré-Coeur

MACRON

Estimant avoir apporté "des réponses" après ses annonces de décembre et d'avril, Emmanuel Macron s'emploie aujourd'hui à discréditer le mouvement et ses ambitions : "Pour celles et ceux qui continuent aujourd'hui, il n'y a plus de débouché politique". Et d'ajouter, dans une phrase qui ne sera pas sans rappeler Jean-Pierre Raffarin, selon qui "ce n'est pas la rue qui gouverne" : "La démocratie, ça ne se joue pas le samedi après-midi".