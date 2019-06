EN DIRECT - Gilets jaunes : 5769 manifestants dans toute la France pour ce 33e samedi de mobilisation, selon l'Intérieur

BILAN





Au niveau national, les Gilets jaunes ont réuni 10.300 manifestants ce samedi, selon l'Intérieur, contre 9.500 la semaine précédente. Les Gilets jaunes ont comptabilisé 19.654 manifestants.

A Montpellier, où un appel national à manifester a été lancé, plus de 2.000 personnes selon la préfecture, 5.000 selon les "gilets jaunes", se sont rassemblées. Dès le départ du cortège, des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre, qui ont usé massivement des gaz lacrymogènes et de canons à eaux. Une dizaine de personnes ont été blessées et 16 personnes ont été arrêtées.

En banlieue parisienne, une marche de Saint-Denis à Bobigny intitulée "Les gilets jaunes en banlieue, Acte I", a rassemblé un millier de personnes selon l'AFP. Des échauffourées ont éclaté à Drancy et à l'approche de la préfecture à Bobigny.

A Dijon, environ 800 personnes ont défilé. 13 personnes ont été interpellées, notamment pour des violences et des dégradations, et deux CRS ont été blessés lors de la manifestation, a indiqué la préfecture.

Dans d'autres villes de France, la mobilisation a été plus faible, comme à Lille (500 manifestants selon la préfecture), à Bordeaux (600) où une vingtaine de personnes ont été verbalisées pour avoir manifesté dans l'hypercentre, zone interdite par arrêté préfectoral. A Nancy, 350 Gilets jaunes ont défilé dans le centre-ville.