EN DIRECT - Gilets jaunes : 28.000 manifestants mobilisés dans toute la France, dont 4.700 à Paris

DÉGRADATIONS





Les images de la dégradation de la plaque commémorative située sur le terre plein central de la place d'Italie et rendant hommage au Maréchal Juin a provoqué l'indignation. Des manifestants ont détruit les murs bas où sont inscrits les faits d'armes du maréchal en Afrique , en Tunisie et en Italie. Un geste dénoncé par Olivier Dussotpt, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes Publics, qui parle d'"une honte".