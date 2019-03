SONDAGE





Le soutien aux Gilets jaunes semble s'éroder. En effet, selon un sondage Elabe pour nos confrères de BFM, l'approbation de la mobilisation des Gilets jaunes dans l'opinion est en forte baisse (-8 points) après les violences survenues samedi sur les Champs-Élysées lors de l'acte 18 à Paris.





Quatre mois après le début du mouvement, 53% des sondés approuvent (soutien ou sympathie) le mouvement des Gilets jaunes, soit une baisse de 8 points par rapport à la mesure du 13 mars.





Dans le détail, 24% (-3 points) des personnes interrogées soutiennent la mobilisation et 29% (-5) expriment de la sympathie. A l'inverse, le cumul opposition et hostilité est en hausse de 7 points, à 35%. Dans le détail, 16% (+1) y sont opposés et 19% (+6) y sont hostile.





À la suite du saccage samedi des Champs-Élysées, 84% des personnes interrogées affirment condamner les violences (+6 points par rapport à la mobilisation du 5 janvier). 28% des sondés déclarent comprendre les violences (-10 points) et 17% (-2) déclarent les condamner et les comprendre (deux questions distinctes dans le sondage).