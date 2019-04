EN DIRECT - Gilets jaunes : arrêté samedi, le journaliste Gaspard Glanz sera jugé le 18 octobre

GLANZ





Me Raphaël Kempf, l'avocat du journaliste Gaspard Glanz, indique sur Twitter que son client "est interdit de paraître à Paris tous les samedis et le 1er mai jusqu'à l'audience du 18 octobre", date à laquelle il comparaître pour "outrage". "Cette décision conforme aux réquisitions du parquet empêche Gaspard Glanz de faire son travail et de couvrir les mouvements sociaux", ajoute-t-il dans un post.





Le fondateur de Taranis News est sorti de garde à vue lundi en milieu de journée. Il avait été interpellé samedi lors de l'acte 23 des Gilets jaunes et placé en garde à vue pour "participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations" et "outrage sur personnes dépositaires de l’autorité publique".