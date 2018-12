ELYSÉE





Emmanuel Macron recevra mardi et mercredi les représentants des banques et des grandes entreprises pour leur demander de "participer à l'effort collectif" face à la crise des "gilets jaunes" en discutant notamment d'efforts fiscaux, a précisé l'Elysée.





"Cependant, le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales. Le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en France et les grandes entreprises qui y font des profits doivent y payer l'impôt, c'est la simple justice", a indiqué Emmanuel Macron, dans son allocution.





Le chef de l'Etat a déclaré, ce lundi qu'il voulait que les dirigeants des entreprises françaises "payent leurs impôts en France" et lutter contre "les avantages indus et l'évasion fiscale". "J'ai besoin que nos grandes entreprises, nos concitoyens les plus fortunés, aident la Nation à réussir. Je les réunirai et prendrai des décisions en ce sens dès cette semaine", a-t-il dit.