Des incidents ont émaillé le défilé de Gilets jaunes. Entre 500 et 600 personnes, selon la préfecture, ont suivi un parcours inhabituel et ont été stoppées au niveau d'un rond-point menant au commissariat central et à une bretelle d'autoroute. Les CRS ont tiré des lacrymos pour disperser la foule. Au total, six individus ont été interpellés.