Sur Facebook, Eric Drouet a publié une "lettre ouverte au président de la République", afin de lui demander "d'accepter une rencontre le plus rapidement possible". "Nous en sommes à la 11e semaine d'un mouvement populaire inédit" est-il écrit. "Vous continuez à ignorer ce mouvement social qui représente une tranche non négligeable du peuple français".





"Nous sommes ouverts au dialogue mais pas avec des conditions unilatéralement élyséennes", explique-t-il, sans évoquer ses revendications, ni les mesures annoncées par l'exécutif pour apaiser la contestation.





"Pour la énième fois, nous en appelons à votre bienveillance et à votre sens des responsabilités pour accepter une rencontre le plus rapidement possible. Vous avez la capacité de donner une issue positive à ce qui se passe en ce moment, mais est-ce que vous en avez vraiment la volonté ? Monsieur le Président, écoutez-nous !" exhorte le collectif, avant de menacer: "Si vous continuez à rester sur votre position, le peuple reprendra le pouvoir, le sien".