PLACE BEAUVAU





Laurent Nunez a promis plus de mobilité, plus de réactivité, plus d'interpellations",ce samedi pour l'acte 9 des "gilets jaunes". "On aura un dispositif conséquent", a assuré Laurent Nunez, au maire de Bordeaux Alain Juppé lors d'une rencontre devant des journalistes.





Le Premier ministre Edouard Philippe a d'ores et déjà annoncé la mobilisation de 80.000 policiers et gendarmes à l'échelle nationale, un retour au niveau de mi-décembre.





"Les consignes c'est : plus de policiers (...) plus de mobilité, plus de réactivité, plus d'interpellations", a poursuivi le secrétaire d'Etat. Il a promis s'agissant de Bordeaux "un dispositif qui se veut mobile, pour pouvoir poursuivre les petits groupes de casseurs dès qu'ils passent à l'action". "C'est une façon d'intervenir un peu différente, où il y aura beaucoup d'interpellations s'il devait y avoir des exactions", a-t-il ajouté. "Les Français nous demandent cette fermeté, ils nous demandent d'être, eux aussi, protégés", a-t-il estimé.