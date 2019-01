La mobilisation des Gilets jaunes marque le pas mais les plus déterminés refusent d'abandonner la lutte. Samedi 29 décembre, au septième week-end de mobilisation - 12 000 manifestants avaient été recensés, soit deux fois moins que la semaine précédente et très loin des 282.000 manifestants recensés le 17 novembre. Si le record de la première journée n'a pas été retrouvé, la mobilisation du 5 janvier a vu le mouvement reprendre de l'ardeur, avec 50.000 personnes mobilisées, selon les chiffres de la police. Si elles sont restées marginales - on a compté 34 interpellations contre 412 le 1er décembre -, certaines scènes de violence ont marqué les esprits et conduit le gouvernement et la majorité à les condamner avec la plus grande fermeté.

Outre le prolongement de certaines opérations de blocage et mobilisations diverses, la semaine qui vient sera marquée par la poursuite de la préparation du grand débat national, où devront être abordées les questions de fiscalité, de justice sociale, d'inclusion et de transition écologique.