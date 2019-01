PLATRET





"Est-ce que monsieur Macron n'aime pas les Français ? Parce qu'à force d'avoir des déclarations de ce genre qui conspuent tout ou partie de nos concitoyens, on est en droit de se poser la question" a déclaré Gilles Platret, porte-parole des Républicains, sur LCI, réagissant aux propos du président de la République. "On est dans une situation insurrectionnelle en France, et voilà que le président de la République qui a le droit d'assurer l'unité de la nation décide d'assimiler les Gilets jaunes à des gens qui n'auraient pas le sens de l'effort. C'est oublier que sur le terrain, il y a des gens qui travaillent et qui gagnent peu. C'est une nouvelle provocation et on a un pyromane à l'Elysée. Il faut à un moment calmer le jeu, lui en rajoute. (...) On a un Président qui n'aime pas les Français, et qui le dit haut et fort."