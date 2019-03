CONCLUSIONS





Le gouvernement fera une déclaration relative au grand débat le 10 avril devant le Sénat, au lendemain de celle prévue à l'Assemblée nationale, selon les conclusions de la conférence des présidents mercredi.





De leur côté les députés débattront dans l'hémicycle du Palais Bourbon des thèmes de la grande consultation le 2 avril (transition écologique, fiscalité et dépenses publiques) et le 3 avril (démocratie et citoyenneté, organisation de l'Etat et services publics).