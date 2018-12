TRANSFRONTALIER





Des Gilets jaunes français et des séparatistes catalans menacent de bloquer à partir de vendredi de nombreux axes routiers entre les Pyrénées-Orientales et la Catalogne. Côté espagnol, des militants séparatistes catalans radicaux des Comités de défense de la République (CDR) ont prévu de bloquer à partir de 5h30 plusieurs axes routiers autour et dans Barcelone. Ils ont aussi prévu des actions sur l'autoroute AP7, qui vient de France, notamment près de la ville frontalière de Junquera, ainsi que sur la National N II, autre grand axe reliant la France à l'Espagne via Le Perthus.





Côté français, des blocages de l'autoroute A9 et de la RD900 sont prévues par des Gilets jaunes dès vendredi et pour tout le week-end. Les manifestations commenceront vers 10h00 avec des blocages de la RD900 entre Le Boulou et le Perthus, ainsi que des blocages au niveau de la barrière de péage du Boulou sur l'A9. La préfecture des Pyrénées-Orientales indique également que "suite à l'information donnée par les autorités espagnoles quant aux difficultés de circulation à prévoir demain, vendredi 21 décembre 2018, sur l'AP 7 et la N II à destination de Barcelone, les autorités françaises zonales recommandent pour les véhicules, et en particulier les poids lourds, de privilégier la déviation par l'A61 et l'A64 pour accéder à l'Espagne via Biriatou" dans les Pyrénées-Atlantiques.