RATP





La RATP versera une prime exceptionnelle de 200 ou 400 euros à "plus de 30.500 salariés" percevant un salaire annuel brut inférieur à deux smic. Plus précisément, cette prime sera de 400 euros pour les salariés percevant un salaire annuel inférieur à 1,5 smic (26.644,66 euros brut hors primes) et de 200 euros pour les salariés percevant un salaire annuel compris entre 1,5 et 2 smic (35.526,48 euros brut hors prime).